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Van'da eğitim dalışı yapan polisler topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu

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Van Gölü'ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerimizce; Van Gölü içerisinde kurbağa adamlar tarafından yapılan eğitim dalışında eski zamanlarda su sıvı geçişini sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen su künkü olarak tabir edilen yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yetkili makamlara bilgi verilerek ilimizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanmıştır" denildi.

Van'da eğitim dağılışı yapan polisler topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu

VAN - Van Gölü'ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerimizce; Van Gölü içerisinde kurbağa adamlar tarafından yapılan eğitim dalışında eski zamanlarda su sıvı geçişini

sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen su künkü olarak tabir edilen yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yetkili makamlara bilgi verilerek ilimizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanmıştır" denildi.

(EKİP-ŞAK-MA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Emniyet Müdürlüğü Van Gölü Van Güncel Haberler

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