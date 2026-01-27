Haberler

Van'da "yardımcı olma" bahanesiyle ATM'den para çekmeye çalışanları dolandıran şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da, banka ATM'lerinden para çekmek isteyen 4 kişiyi dolandıran şüpheli, Emniyet ekiplerince yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin, yardım bahanesiyle kart şifrelerini öğrenip dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Van'da banka ATM'lerinden para çekmek isteyen ancak para çekme işlemleri konusunda fazla bilgisi olmayan 4 kişiyi "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda emekli maaşını ya da engelli maaşını çekmek için işlem yapmak isteyen 4 kişiyi dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, para çekmeye çalışanlara "yardımcı olma" bahanesiyle yaklaşarak kart şifrelerini öğrenip el çabukluğu ile kartlarını başka bir kart ile değiştirdiği, daha sonra farklı ATM'ye giderek söz konusu kişilerin hesaplarında bulunan parayı çektiği tespit edildi.

Ekipler, ayrıntılı kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları sonucu 4 kişiyi dolandıran şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Pınar Altuğ'un kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı

Kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir