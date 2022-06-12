Van'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağlayan çocuğa verdiği yanıt duygulandırdı: Sen ağlarsan ben de ağlarım
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sarılarak ağlamaya başlayan çocuğa "Ama sen ağlarsan ben de ağlarım" diye yanıt verdi. Bu anlar çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni için dün Van'a gitti. Erdoğan'ın Van ziyareti sırasında ilginç anlar da yaşandı. Erdoğan açılışların ardından kendisini heyecan içerisinde bekleyen Vanlı çocuklarla bir araya geldi.
SARILARAK AĞLAMAYA BAŞLADI
O anlarda ise küçük bir kız çocuğu Erdoğan'a sarılarak ağlamaya başladı. Bunun üzerine duygusal dakikalar yaşayan Erdoğan, "Sen ağlarsan ben de ağlarım" ifadesini kullandı.
ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındaki minik çocuğun duygusal anları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kullanıcıları, videoya beğeni yağdırdı.