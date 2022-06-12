Van'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağlayan çocuğa verdiği yanıt duygulandırdı: Sen ağlarsan ben de ağlarım - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni için dün Van'a gitti. Erdoğan'ın Van ziyareti sırasında ilginç anlar da yaşandı. Erdoğan açılışların ardından kendisini heyecan içerisinde bekleyen Vanlı çocuklarla bir araya geldi.

SARILARAK AĞLAMAYA BAŞLADI

O anlarda ise küçük bir kız çocuğu Erdoğan'a sarılarak ağlamaya başladı. Bunun üzerine duygusal dakikalar yaşayan Erdoğan, "Sen ağlarsan ben de ağlarım" ifadesini kullandı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındaki minik çocuğun duygusal anları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kullanıcıları, videoya beğeni yağdırdı.