Van'da Bizans Dönemine Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Erciş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ile bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklama göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehirpazarı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç. ve A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.
Bizans dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler, Van Müzesi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel