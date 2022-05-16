Van'da bir ayda 18 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi - Haberler

VAN (İHA) - Van'da bir ayda 18 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

30 kaçak avcıya 100 bin lira idari para cezası uygulandı

VAN Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı döneminde şu ana kadar kaçak avlanmış 18 ton inci kefali ele geçirildi.

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve akarsuyun tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin av yasağı devam ediyor. Vangölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için koruma çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kaçak avcılarla mücadelede son bir ay içerisinde 3 tonu canlı olmak üzere toplam 18 ton inci kefali ele geçirildi. Yakalanan canlı balıklar tekrar suyla buluşturulurken, ölü balıklar ise imha edildi. Diğer taraftan 30 kaçak avcıya ise 100 bin lira civarında idari para cezası uygulandı.

"3 tonu canlı balıktan oluşuyor"

İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İlgili tüm birimlerle yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini ifade eden Müdür Görentaş, "Çalışmaların başladığı ilk bir ay içerisinde 30 kişiye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Çalışmalar çerçevesinde de kaçak avlanmış 18 ton balık ele geçirildi. Ele geçirilen balıkların 3 tonu canlı balıktan oluşuyor. Ekiplerimiz sahadaki görevini sürdürüyor. Vatandaşlarımızda da bir duyarlılık oluştu. 'Avlamayalım, Almayalım ve Alanlara Engel Olalım' sloganıyla hep beraber hareket edersek çalışmalarımız amacına ulaşmış olacaktır" dedi.

Okul ve sahadaki eğitim ile güvenlik güçlerin etkin çalışmaları sayesinde her yıl bir önceki yıla göre daha başarılı bir yol kat ettiklerini dile getiren Görentaş, bu başarının kendi işlerine de yansıdığını kaydetti.