Van'da Baraj Gölüne Yuvarlanan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

1) OTOMOBİL BARAJ GÖLÜNE YUVARLANDI, EKİPLER ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

VAN'da otomobil Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. Araçta 3 kişi olduğu belirtilirken, bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışma başlattı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van'da 01 BBH 295 plakalı otomobilin Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandığı kazanın ardından ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, baraj gölü üzerinde balıkçıların kullandıkları fiber teknelerle arama yaparken, dalgıç ekipleri de aracın yuvarlandığı bölgeye dalış yaptı. Gölde yapılan arama çalışmalarıyla Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna'nın (20) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılıp ambulansın olduğu yere götürülen 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

Kayıp diğer kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Van-Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde otomobilin Zernek Baraj Gölü'ne uçtuğu anlar, barajın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajda sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobilin yaklaşık 100 metre yükseklikten baraj gölüne yuvarlandığı görüldü. Kaza sırasında otomobilin yuvarlandığı noktadan toz yükseldiği de kameraya yansıdı.

VAN'DA BARAJ GÖLÜNE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

VAN'da sürücünün kontrolünden çıkarak Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, Sualtı Görüntüleme cihazı ile tespit edildikten sonra dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Furkan Özdemir (21), arkadaşları Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (20) ile birlikte araç kiralayıp gezmek için Van'a geldi. Özdemir'in sürdüğü otomobil, Zernek Baraj Gölü'nde virajı alamayıp kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten baraj gölüne yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Göl üzerinde botlarla arama çalışması yapan ekipler, otomobilin yerini belirledi. Daha sonra dalış yapan polis ve jandarma dalgıç ekipleri, otomobildeki Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenlerini çıkardı. Kayıp Özdemir'in bulunması için de arama çalışmaları hızla devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Sualtı Görüntüleme cihazı da arama çalışmalarında kullanıldı. Yaklaşık 7 saat 40 dakika süren arama çalışmaları sonucunda Furkan Özdemir'in cansız bedeni de otomobilin düştüğü yere 10 metre mesafede tespit edilerek dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürülerken, baraj gölündeki otomobilin ise yarın vinç yardımıyla çıkarılacağı belirtildi. Cenazeler ise otopsi işlemlerinin ardından yarın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

CİHAT DURNA'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Van'da sürücünün kontrolünden çıkarak Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Cihat Durna'nın cenazesi (20), otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı Köyüne getirilen Durna'nın cenaze namazı, mezarlıkta kılındı. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ve yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Durna'nın cenazesi köydeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aynı kazada baraj gölünde cansız bedenleri bulunan Rojhat Durğun (21) ile Furkan Özdemir'in (21) cenazeleri ile ilgili Van'daki hastanede otopsi işlemleri devam ediyor. Otopsi işlemlerinin ardından Özdemir'in cenazesi yarın Yüksekova ilçesinde, Durğun'un cenazesinin ise Hakkari'nin Berçelan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.