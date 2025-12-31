Van'da otomobilde 3 kilogram esrar ele geçirildi
Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan bir otomobilde 3 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 3 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Balaban Yol Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 3 kilogram esrar bulundu.
Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel