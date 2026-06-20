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Van'da ev hanımı anne iki çocuğuyla üniversite sınavına girdi

Van'da ev hanımı anne iki çocuğuyla üniversite sınavına girdi
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Van'ın Erciş ilçesinde 44 yaşındaki Sevda Yağar, oğlu ve kızıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı. Okumanın yaşının olmadığını belirten anne, çocuklarının kaynaklarından yararlanarak sınava hazırlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Sevda Yağar, oğlu ve kızıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) heyecanı yaşadı.

Yağar, 23 yaşındaki kızı Hayrünnisa ve 18 yaşındaki oğlu Muhammet Taha Yağar ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katıldı.

İki evladıyla sınava girecekleri Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'na gelen Yağar, çocuklarının eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla sınava katıldığını söyledi.

Ortaokul ve liseyi açık öğretimle tamamladığını belirten Yağar, "Ev hanımıyım. Okuyamamıştım ama okumanın yaşının olmadığını fark ettim. Şimdi de çocuklarımla üniversite sınavına girdim. İnşallah hayırlısı olur. Eşim de sınava girecekti ancak küçük çocuğumuz olduğu için giremedi. Çocuklarımın kullandığı kaynaklardan yararlanarak sınava hazırlandım. Onların çözdüklerini inceleyerek ve kullandıkları yöntemleri anlamaya çalışarak hazırlandım. Artık hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

Hayrünnisa Yağar ise ikinci üniversiteyi okumak için sınava katıldığını dile getirerek, "Annemle ve kardeşimle birlikte hazırlandık. Bildiğimiz şeyleri anneme anlatırdık. Annem öğrendiği şeyleri bize gösterirdi. O şekilde hazırlandık. Sınavımız güzel geçti. Beraber çalışmanın mükafatını alacağız inşallah." dedi.

Muhammet Taha Yağar da liseden geçen yıl mezun olduğunu ancak istediği yeri kazanamadığını söyledi.

Bu yıl tekrar hazırlandığını ifade eden Yağar, şöyle konuştu:

"Annem ve ablamla sınava girmenin gururunu yaşıyorum. İnşallah çevredekilere örnek olur. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Biz denemeleri çözüyorduk. Annem de okuyordu ve tekrar ediyordu. Sınava öyle hazırlandı. Ailece hazırlanıp sınava girmek güzel bir duygu. Biraz da rekabet ortamı var bakalım, hayırlısı olsun."

Kaynak: AA / Necmettin Karaca
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