Van'da Akran Zorbalığına Dikkat Çeken Etkinlik

Van'da ilkokul öğrencileri, akran zorbalığının önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle hazırladıkları pankartlarla bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri ve okulun rehberlik servisi tarafından "akran zorbalığı" ile mücadele konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda evlerinde akran zorbalığına karşı "Zorba olma kanka ol", "İlk adımı sen at, zorbalığı yen", "Zorbalığa dur de" yazılı pankartlar hazırlayan ve arkadaşlığı teşvik eden broşürler hazırlayan öğrenciler, anlamlı bir organizasyona imza attı.

Öğretmenler de öğrencileri "akran zorbalığı" konusunda bilgilendirerek bu konudaki farkındalığı artarmaya çalıştı.

Okulun rehberlik servisi öğretmenlerinden Şeyma Tuncil, "Son dönemde ülke genelinde akran zorbalığı nedeniyle yaşanan bazı olumsuzluklara tanıklık ettik. Okullarda akran zorbalığının en yaygın ve en bilinen sorunlardan biri olduğu yadsınamayan bir gerçek. Bu amaçla okulumuzda bir farkındalık etkinliği düzenlemek istedik. Sınıf öğretmenleri ve velilerimizle birlikte ikinci sınıf öğrencilerimizin hazırladığı pankart ve tasarımlarla bir etkinlik yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.