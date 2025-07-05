Van'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

Van'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, gönül meclisi kurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Partinin davası için mücadele ettiklerini belirten Arvas, "Bu salonda un Van, hiyerarşi yok, dava, samimiyet ve dayanışma var. Van, tarih boyunca omuzlarına büyük sorumluluklar yüklenmiş kadim bir şehirdir. Van, yalnızca nüfusuyla, gönül zenginliğiyle değil, köklü medeniyetleriyle, doğasıyla, ticaretiyle, turizmiyle, hayvancılığıyla ve misafirperverliğiyle doğunun incisidir." dedi.

Kente en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceklerini ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 23 yıllık tecrübemizi, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki samimi ve gayretli çalışmalarımızı kentimize yansıtmak için yerelde teşkilatlarımız ve il başkanlığımızla, genelde ise kıymetli iki vekilimizle şehrimizin imarı, ihyası ve kalkınması için elimizden geleni yapacağız. Ötekileştiren değil birleştiren olacağız. Kardeşlik ruhuyla memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.