Haberler

Ahırda çıkan yangında 67 küçükbaş ile 1 inek öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkale ilçesinde meydana gelen yangında, bir ahırda 30 koyun, 37 kuzu ve 1 inek hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve mağdur çiftçi yardım bekliyor.

VAN'ın Başkale ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 67 küçükbaş ile 1 inek öldü.

Başkale ilçesi Köprüağzı Mahallesi'nde Fehmi Kardaş'a ait ahırda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. Duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden ahır sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 30 koyun, 37 kuzu ve 1 inek öldü.

Olayın ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması başlattı. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Fehmi Kardaş, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu

Dünyanın peşinde olduğu isim 150 bin kişilik ordunun başına geçti
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek

İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat