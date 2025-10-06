Haberler

Van'da Afet Müdahale Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan masa başı tatbikatında, afet öncesi, sırası ve sonrası senaryoları üzerinde çalışıldı. Tatbikat ile toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından masa başı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte afetlere hazırlıklara ilişkin çalışma yürütülüyor.

AFAD ile koordineli yürütülen çalışmalarda saha tatbikatlarının yanı sıra afet öncesi, sırası ve sonrasında yaşanabilecek senaryolarla ilgili eğitimler organize ediliyor.

Bu kapsamda AFAD yerleşkesinde Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile AFAD görevlilerinin katılımıyla masa başı tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta, TAMP Yerel Düzey Hizmet Grubu planlarının uygulamaları ve kurumlar arası etkin koordinasyon pratiği ele alındı.

Yangın ve defin gruplarının yanı sıra 23 hizmet grubunun temsilcilerinin de yer aldığı tatbikat ile toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.

