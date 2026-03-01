Haberler

Van'da ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Van'da toplanan Filistin'e Destek Platformu ve Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları protesto etti. Yapılan açıklamada saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiği vurgulandı.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu ile Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelenler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Platform üyeleri ve vatandaşlar, ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki göstermek amacıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi.

Gruptakiler adına açıklama yapan platform sözcüsü Faruk Genç, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgesel barışı ve uluslararası hukuku tehdit ettiğini söyledi.

Sivillerin, yerleşim alanlarının ve eğitim kurumlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Saldırılar hukuki ve ahlaki meşruiyetten yoksundur. Çocuk istismarı konusunda sabıkası kabarık olan bu Siyonist yapı, İran'ın güneyinde bulunan bir ilkokulu bombalamış ve 150'ye yakın masum kız çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olmuştur. İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar bölgesel barışı, uluslararası hukuku ve insanlığın ortak vicdanını hedef almaktadır. Sivillerin, yerleşim alanlarının ve eğitim kurumlarının hedef alınması hiçbir gerekçeyle izah edilemez."

Basın açıklamasının ardından gruptakiler dua ederek dağıldı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır
