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Van'da 88 kilo kaçak altın yakalandı

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Van'da düzenlenen Ayar-2 Operasyonu'nda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. 1 şüphelinin yakalandığı operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen Ayar-2 Operasyonu hakkında bilgi verdi. Yabancı menşeli kaçak külçe altınların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken Bakan Yerlikaya, milletin destek ve dualarıyla kaçakçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

"PİYASA DEĞERİ 215 MİLYON TL"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçakçılığa karşı Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve il emniyet müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen operasyonda Edremit ilçesinde bir araçtaki aramada, gizlenmiş halde her biri 1 kilogram ağırlığında 88 adet 24 ayar altın ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu bildirirken "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Van'da 88 kilo kaçak altın yakalandı

Van'da 88 kilo kaçak altın yakalandı

Kaynak: AA / Güncel

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