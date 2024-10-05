Van'da 86 Yaşındaki Ahmet Ertaş için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 30 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Ahmet Ertaş'ın ailesi, jandarmaya başvurdu. Van il ve ilçe Jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Üzerinde cep telefonu da olmayan Ertaş'ın bulunması için jandarma, havadan dronla ekiplere destek veriyor. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, Ertaş'ın kaybolduğu mahalledeki metruk yapılar ile mahalle etraflarında arama yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel