Van'da 86 Yaşındaki Ahmet Ertaş için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Van'da kaybolan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş'ı bulmak için 20 kişilik ekip arama yaparken, jandarma dronla destek veriyor. 30 Eylül'den bu yana kayıp olan Ertaş'ın bulunması için çalışmalara devam ediliyor.
Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 30 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Ahmet Ertaş'ın ailesi, jandarmaya başvurdu. Van il ve ilçe Jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Üzerinde cep telefonu da olmayan Ertaş'ın bulunması için jandarma, havadan dronla ekiplere destek veriyor. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, Ertaş'ın kaybolduğu mahalledeki metruk yapılar ile mahalle etraflarında arama yapıyor.