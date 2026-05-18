Van'da, midelerinde 3 kilo 374 gram esrar ele geçirilen 8 yabancı uyruklu yakalandı

Van'da, kapsüller halindeki 3 kilo 374 gram uyuşturucuyu yutarak yurda soktukları tespit edilen 8 yabancı uyruklu hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen saha çalışmasında İran uyruklu kişilerin uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak midelerinde yurda soktukları tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 407 paket halinde 3 kilo 374 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.