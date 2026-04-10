Van'da 74 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 74 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen operasyonda 74 kilo 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesinde 74 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, ilçede durdurulan kamyonda arama yapıldı.

Aramada 14 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ve 60 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
