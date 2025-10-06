VAN'da 61 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Başkale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 61 kilo 9 gram skunk madde ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramasında 61 kilo 9 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçenin Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 61 kilo 9 gram skunk ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
