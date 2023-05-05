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Van'da 60 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 60 kilo eroin ele geçirildi

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Van'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda 60 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda 60 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, 60 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Güncel

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