Van'da 60 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda 60 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda 60 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, 60 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.