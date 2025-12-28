Van'da arazide 51 kilo skunk ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında arazide 51 kilo 275 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Başkale ilçesi Öncüler Mahallesi'nde boş bir araziye operasyon düzenlendi. Operasyonda, araziye gizlenmiş 51 kilo 275 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.