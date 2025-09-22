Van'da 4 Kilo 600 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da 4 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7-20 Eylül'de gerçekleştirilen çalışmalarda 4 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.