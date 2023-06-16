Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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VAN'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
VAN'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Van Gölü'nün Tuşba ilçesi açıkları olarak tespit ettiği deprem, saat 12.54'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel