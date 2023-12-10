Van'da 304 Kaçak Cep Telefonu ve 34 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda, 304 kaçak cep telefonu ve 34 elektronik sigara ele geçirildi. İki şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 304 kaçak cep telefonu, 34 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir araçta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 304 cep telefonu ve 34 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı