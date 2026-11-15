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Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

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Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
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Van'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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