Van'da 22 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Van'da gerçekleştirilen iki operasyonda toplamda 22 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 15 ve 20 Ocak'ta gerçekleştirilen iki operasyonda 22 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
