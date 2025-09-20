Van'da 200 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Van'da AK Parti İl Başkanlığınca 200 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, vatandaşlara hizmet etmek için sahada ekibiyle birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yoldan yürüyerek her kesimle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Onların sorunlarına çözüm aramak ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak görevimizdir. Bugün de sağlık politikaları birim başkanlığımızca İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizden 200 çocuğumuzun sünnet merasimine katıldık."

Çocukların en güzel şekilde yetiştirilmesi gerektiğini aktaran Arvas, "Çocuklarımızı yarınlara hazırlamalıyız çünkü ne ekersek onu biçeriz. Çocukları sünnet ettirmek anne ve babanın vazifesidir. İmkanları olmayan ailelerimizin yanındayız. AK Parti, 23 yıldır milletinin yanında olmaya devam ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Programa, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AK Parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.