Van'da 20 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Nenehatun mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
