Van'da 20 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Nenehatun mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.