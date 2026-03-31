Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 göçmen yakalanırken, operasyonun organizatörü bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu ve büyük miktarda para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince ilçede tespit edilen ikamete operasyon düzenlendi.

Aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 20 yabancı uyruklu yakalandı, düzensiz göçmenlerin yurda girişini organize eden zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 39 fişek, 360 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 299 bin 590 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
