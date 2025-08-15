Van'da 2 Kilogramlık Timoma Ameliyatla Çıkarıldı

Van'da 60 yaşındaki kadının göğüs kafesinde tespit edilen 2 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Sever, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Sever'in göğüs kafesinde kalbe yakın noktada 13 santimetre büyüklüğünde kitle tespit edildi.

Timus bezi tümörü (timoma) olduğu belirlenen 2 kilogramlık kitle, göğüs cerrahisi uzmanları Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva ve Op. Dr. İlknur Aydar tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik ameliyatla çıkarıldı.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Sever, rahat nefes almaya başladı.

"Kentte ilk defa bu nitelikte bir ameliyat gerçekleştirdik"

Şığva, hastanın yaklaşık 3 ay önce hastaneye göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Yaptıkları tetkiklerde kalbin üzerinde 13 santimetrelik kitle tespit ettiklerini anlatan Şığva, şunları kaydetti:

"Bu büyüklükte bir timomayla ilk kez karşılaştık. Kentte ilk defa bu nitelikte bir ameliyat gerçekleştirdik. Kitlenin boyutu nedeniyle operasyonu açık cerrahi yöntemle yaptık. Kapalı yöntemle çıkarılması mümkün değildi. Hasta bir gün yoğun bakımda kaldı, ertesi gün servise alındı. Şu an genel durumu iyi, kontrolleri de olumlu seyrediyor. Gelecek hafta yeniden kontrol için hastanemize başvuracak."

Hasta Sever ise söz konusu süreçte dayanılmaz ağrılar çektiğini, nefes almakta dahi zorlandığını dile getirerek, "Sağa sola dönemiyordum. Uyuyamıyor, yemek yiyemiyordum. Sanki içimde bir çocuk varmış gibi hissediyordum. Daha sonra Beniz hocamla tanıştım ve yapılan tetkiklerle rahatsızlığımın ne olduğu ortaya çıktı. Ameliyatım başarıyla gerçekleşti. Şu an çok iyiyim, rahatça nefes alabiliyorum." dedi.