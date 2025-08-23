Van'da 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir parkta 16 yaşındaki gencin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bahçı Van Mahallesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

