Van'da 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu.

16 YAŞINDAKİ GENÇ PARKTA ÖLÜ BULUNDU

Bahçı Van Mahallesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.