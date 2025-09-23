Van'da 12 Yaşındaki Kız Çocuk Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Van Emniyet Müdürlüğü, polis olmak isteyen kız çocuğunun hayalini bir günlüğüne gerçeğe dönüştürdü.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Elif Sara Yönten'in polis olma hayali kurduğunu öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bu konuda aileyle görüşen yunus polisleri, Yönten'i polis otosu ile evinden aldı.

Polis otomobili ve motosikletle gezdirilen Yönten, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünde polis ekipleriyle bir araya geldi.

Polis ekipleriyle fotoğraf çektiren Yönten, bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.