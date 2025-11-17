Van'da 109 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Van'da yürütülen arama-tarama operasyonlarında sınır hattında 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yapılan paylaşımda sınır hattında 109 kg uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milli güvenliğimizin teminatı olan hudutlarımızda, yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda; sınır hatlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren kahraman Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettikleri arama tarama faaliyeti sonucunda 109.020 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale Jandarma Komutanlığına teslim edildi."