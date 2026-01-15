Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yıldız, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldız, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Yıldız, "Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini oyladı.

Yıldız, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

Birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Yıldız, AA muhabirleri tarafından çekilen her bir karenin önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.