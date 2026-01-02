Haberler

Çığın düştüğü Van-Çatak kara yolunda çalışmalar devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolunda, ekipler kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlar için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Van- Çatak kara yolunda çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Çatak İşletme Şefliği ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kar yığınını temizlemeye çalışıyor.

Kar kütlesinin arasında adeta tünel oluşturan ekipler, kısa sürede yolu açmak için çaba gösteriyor.

Araçların ve evlerin karla kaplandığı ilçede, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor