Çığın düştüğü Van-Çatak kara yolunda çalışmalar devam ediyor

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Van- Çatak kara yolunda çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Çatak İşletme Şefliği ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kar yığınını temizlemeye çalışıyor.

Kar kütlesinin arasında adeta tünel oluşturan ekipler, kısa sürede yolu açmak için çaba gösteriyor.

Araçların ve evlerin karla kaplandığı ilçede, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.