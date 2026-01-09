Haberler

Van-Çatak kara yolu, çığ riski nedeniyle kapatıldı

Van-Çatak kara yolunda etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sedat GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van)-VAN- Çatak kara yolu, kar yağışı, tipi ve çığ riski nedeniyle öğle saatlerinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Bölgede kar yağışı ile birlikte tipi, sis de etkili oluyor.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Çatak ilçe merkezinde yağmur, Van-Çatak kara yolunda kar yağışı, tipi ve sis etkili oldu. Geçen hafta çığ düşmesi sonucu kapanan ve 6'ıncı günde tek şeritten ulaşımın sağlandığı kara yolu, tipi ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Van'dan Çatak yönüne giden araçlar jandarma; Çatak'tan Van'a gelen araçlar, polis kontrol noktalarında durdurularak geçişlerine izin verilmiyor. Yetkililer, sürücülerin çığ riski nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
