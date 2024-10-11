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Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kaçak Deşarj Ceza

Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kaçak Deşarj Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van Gölü'ne kaçak deşarj nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 161 bin 568 lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapılması gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine ceza uygulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van Büyükşehir Belediyesine Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne kaçak deşarj yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 161 bin 568 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisine ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Van Gölü Politika Güncel Çevre Hukuk

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