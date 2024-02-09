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Van Büyükşehir Belediyesi, Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi ile 20 Bin Kadını Buluşturdu

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Van Büyükşehir Belediyesi, Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi kapsamında iki ayda 20 bin kadını sinema, tiyatro ve sosyal etkinliklerle buluşturdu. Proje kapsamında İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ, kadınlara yönelik söyleşi programı gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, "Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi" kapsamında iki ayda 20 bin kadını sinema, tiyatro ve sosyal etkinliklerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Proje kapsamında İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ, kadınlara yönelik söyleşi programı gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen söyleşide Kızıldağ, iletişimde yaşanan temel sorunlar, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailenin ayakta kalması için gerekli şartlar, ailede sevgi ve saygı gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Programın sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, Kızıldağ'a teşekkür etti.

"Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi" kapsamında şu ana kadar 20 bin kadını sinema, tiyatro ve sosyal etkinliklerle buluşturan belediye, 30 kadına daha ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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