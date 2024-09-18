Üye Girişi
Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi, Dilkaya Deltası'nda çevre temizliği ve kano etkinliği düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi, Dilkaya Deltası'nda çevre temizliği ve kano etkinliği düzenledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, çevreciler ve meclis üyeleriyle birlikte Dilkaya Deltası'nda kano ile kürek çekti ve çevre temizliği yaptı. Zeydan, Van Gölü'nün değerine dikkat çekerek, bu doğal güzelliklerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

VAN Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, beraberindeki belediye meclis üyeleri ve çevrecilerle birlikte birçok kuş türüne ev sahipliği yapan doğa harikası Dilkaya Deltası'nda kano ile kürek çekti, sazlıkta çevre temizliği yaptı.

Edremit ilçesinde doğal yapısını büyük ölçüde koruyabilen alanlardan olan Dilkaya Deltası, yeşil doğası ve kuş türleriyle dikkati çekiyor. Doğa harikası Dilkaya Deltası kano tutkunlarını ağırlarken, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Eş Başkan Neslihan Şedal, belediye meclis üyeleri ve çevrecilerle birlikte doğa harikası deltaya dikkat çekmek için kanoya binip kürek çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan ise Van Gölü'nün her bir karışının kent için çok değerli olduğunu, bu değere herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Zeydan, "Van Gölünün o eşsiz güzelliklerinden biri olan göl ile iç içe geçmiş Dilkaya sazlıkları da muhteşem bir yer. Burası yüzlerce kuş türüne ve canlıya ev sahipliği yapıyor. Bu güzelliği korumak bizim elimizde. Buranın korunması ve bir farkındalık oluşturmak adına Büyükşehir Belediyesi ve çevreciler olarak buraya geldik. Bu muhteşem yerin aynı zamanda bir de tarihi var. Dilkaya'da Urartular da yaşamış, bugün Van Müzesi'nde sergilenen bir sürü tarihi eser kalıntıları buradan çıkarıldı. Yani bu cennet yerin her metrekaresinde tarih, yaşam, yeşillik var. Van, her anlamıyla çok önemli bir konumda, Cenab-ı Allah verdikçe vermiş. Bizim de görevimiz işte bu güzellikleri korumak kollamak, geleceğe taşımak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Van Gölüne çok önem veriyoruz. Van Gölü'ndeki temizlik her boyutuyla belediyemiz tarafından sürdürülüyor. Dip çamuru temizliğimiz devam ediyor. Özellikle kıyılardaki çöplerin toplanması anlamında da büyük bir farkındalık yaratıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Zeydan, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çevreciler kano gösterisinin ardından Dilkaya Deltasında çevre temizliği yaptı. Akdamar Adasına giden Zeydan ve beraberindekiler, tarihi kiliseyi gezip, gelen turistlerle hatıra fotoğraf çekip sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Van Büyükşehir Belediyesi Abdullah Zeydan Yerel Yönetim Van Gölü Güncel Yaşam Çevre Doğa Van

ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor

İkinci siber saldırıda ölü sayısı yükseliyor

 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester City Inter maçı CANLI izle! (HD) Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tabii Spor nasıl izlenir? TRT Tabii Spor nereden izlenir? Tabii Spor canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Tabii Spor donmadan, HD canlı yayın linki! MasterChef Fırın Makarna tarifi! En güzel Fırın Makarna tarifi! Fırın Makarna tarifi nasıl yapılır? Fırın Makarna için malzemeler! MasterChef Tortelli Di Patate tarifi! En güzel Tortelli Di Patate tarifi! Tortelli Di Patate tarifi nasıl yapılır? Tortelli Di Patate için malzemeler! MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler! Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı? Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile? TRT 1 canlı maç izle! CLUB BRUGGE-DORTMUND CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });