Van, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarda Van, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele ekipleri yolların açılması için yoğun çaba gösteriyor. Van'da 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, Muş'ta ve Bitlis'te de kapalı köy yollarında çalışmalar sürmekte.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Köy yollarının tamamını ulaşıma açan ekipler, alternatif güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının bazı noktalarda iş makinelerinin boyunu aştığı yollarda ekipler güçlükle ilerliyor.

Açılan köy yollarında genişletme çalışmaları yapan ekipler, mezra yollarını da açmak için çaba gösteriyor.

Bitlis'te kar nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
