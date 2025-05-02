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Van Belediyesi'nden Engelli Kadına Destek: Rampa ve Sandalye Hizmeti

Van Belediyesi'nden Engelli Kadına Destek: Rampa ve Sandalye Hizmeti
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Van Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli Gülten Çiftçi'nin evine engelli rampası inşa etti ve ona akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Çiftçi, yapılan hizmetle ulaşımının kolaylaştığını belirterek mutluluğunu ifade etti.

Van Büyükşehir Belediyesi ekibince, engelli kadının evine daha rahat girebilmesi için rampa yaptırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde evinden çıkarken zorluk yaşayan bedensel engelli Gülten Çiftçi için çalışma başlatıldı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekibi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Çiftçi'yi evinde ziyaret etti.

Akülü tekerlekli sandalye hediye eden ekip, Çiftçi'nin eve giriş çıkışını daha rahat sağlaması için engelli rampası yaptı ve oda kapılarının girişindeki mermerleri kaldırarak düz zemin oluşturdu.???????

Balkon girişine de engelli rampası inşa eden ekip, Çiftçi'ye evde kullanması için de manuel tekerlekli sandalye verdi.

Çalışma sayesinde ulaşımı daha rahat sağlayan Çiftçi, "Yapılan hizmetlerden büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen tüm personele teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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