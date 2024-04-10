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Van Başkale'de çığ düştü, çalışmalara ara verildi

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Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü mezra yoluna çığ düştü.

İlçenin Yukarı Dallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının yolu, etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, kapanan mezra yolunun açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının tipinin de etkisiyle 3 metreye ulaştığı yolda yürütülen çalışma sırasında çığ düştü.

Çığı fark eden iş makinesi operatörü yaptığı manevrayla kar yığının altında kalmaktan kurtuldu.

Bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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