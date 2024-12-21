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Van-Bahçesaray karayolu çığ sonrası ulaşıma açıldı

Van-Bahçesaray karayolu çığ sonrası ulaşıma açıldı
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Van-Bahçesaray karayoluna düşen çığ, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı. Dün akşamki kar yağışı ve tipinin etkisiyle yaşanan olay, bölgedeki ulaşımı aksattı.

Van- Bahçesaray karayoluna düşen çığ temizlendi

VAN - Van-Bahçesaray karayoluna düşen çığ, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

Van'ın yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Van-Bahçesaray karayolu meteoroloji mevkiine çığ düşmesiyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek düşen çığ kütleleri,ini temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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