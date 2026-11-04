Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van Bahçesaray'da kar ve sonbahar renkleri Çatbayır'da buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Bahçesaray'da kar ve sonbahar renkleri Çatbayır'da buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksek dağlar kar yağışıyla beyaza bürünürken, Çatbayır Mahallesi'nde sonbaharın sarı, yeşil ve kızıl tonları görüldü. Muhtar Eyüp Kayan, yükseklerde kar, vadilerde sonbahar renkleri olduğunu söyledi; manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yüksek rakımlı dağlar kar yağışıyla beyaza bürünürken, dağların eteklerindeki mahallelerde sonbaharın sarı, yeşil ve kızıl tonları hakim oldu. Çatbayır Mahallesi'nde karla kaplı zirveler ile sonbahar renklerinin buluştuğu manzara, görenleri hayran bıraktı.

Çetin kış şartlarıyla bilinen Bahçesaray'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kış aylarında çığ riski nedeniyle yolu ulaşıma kapatılan ilçenin dağları beyaz örtüyle kaplanırken, vadilerde sonbaharın renkleri kendini gösterdi. İlçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde ağaçların sararan yaprakları, yeşil alanlar ve kahverengi tonlarla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Beyaz zirvelerle sonbaharın renklerinin bir arada görüldüğü bölge, doğaseverlerin ilgisini çekti.

'DÖRT MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ'

Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan, Bahçesaray'da yüksek kesimlerde kar yağışının başladığını, vadilerde ise sonbaharın tüm renklerinin yaşandığını söyledi. İlçenin coğrafi yapısı nedeniyle dört mevsimin bir arada görülebildiğini belirten Kayan, "Sonbahar renkleri var. Bahçesaray'ın bir ismi de 9'uncu gezegen. Bahçesaray gerçekten coğrafi şartlarıyla farklı bir yer. Sonbaharda dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Yükseklerde kar var. Vadilerde ise yemyeşil, rengarenk sonbahar renkleri hakim. Mahallemizin kışı çetin geçer. Bu mevsimde dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Coğrafi şartlarından dolayı buranın kışı zor geçer. Zirvede kar, mahallemizde ise sonbaharın renkleri mevcut. Ortaya harika bir manzara çıkıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı

İran'dan vatandaşlarına tüm dünyanın uykularını kaçıracak uyarı
Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı

Metroda yakalandı! Polisin el koyduğu telefondan neler çıktı neler
NASA'nın 3 astronotu uzaydan oy kullandı

ABD seçimleri uzaya uzandı! Uyku bölmesi oldu oy kullanma kabini

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

ABD İran'a yeniden saldıracak mı? Trump kararını açıkladı
Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık

Oylar sayılırken Trump'tan bomba açıklama
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü

Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da çıldırttı: Çok kötüydü
Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade! Ömer Ejder de parayı TMSF’ye yatırdı

Fon soruşturmasında 700 milyonluk iade! O isim de parayı yatırdı
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı