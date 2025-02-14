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Van Bahçesaray'da İş Makinesi Devrildi, Operatör Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Van Bahçesaray'da İş Makinesi Devrildi, Operatör Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan operatör, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İş makinesi devrildi, kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan operatör, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kar nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Bahçesaray Şube Şefliğine bağlı ekibin kullandığı iş makinesi, Bağcılar Mahallesi yolunda şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla devrilen iş makinesinden çıkarılan operatör Mehmet Salim Akçer'e ilk müdahale ambulansta yapıldı.

İleri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verilen Akçer için bölgeye jandarma helikopteri yönlendirildi.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan askeri helikoptere alınan Akçer, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Tedavi altına alınan Akçer'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
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