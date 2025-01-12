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Valide İnsani Yardım Derneği, Afrika ve Gazze'de Temiz Su Projeleri Hayata Geçiriyor

Valide İnsani Yardım Derneği, Afrika ve Gazze'de Temiz Su Projeleri Hayata Geçiriyor
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Valide İnsani Yardım Derneği, su sıkıntısının yaşandığı Afrika kıtası ve Gazze'de yaşayanlara temiz su ulaştırmak için projeler geliştirmekte. 2024'te gerçekleştirilen çalışmalarla 52 su kuyusu açılırken, Gazze'de de 90 tankerle su dağıtımı yapıldı.

Valide İnsani Yardım Derneği, susuzluğun insan hayatını etkilediği Afrika ile İsrail'in saldırdığı Gazze'de yaşayanlara temiz su ulaştırmak için çalışmalar yapıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, temiz suya ulaşılması özellikle Afrika kıtasında ve kriz bölgelerinde milyonlarca insan için hayatı tehdit eden bir sorun haline geldi.

Dernek, bu soruna kalıcı çözümler sunmak amacıyla 2024'te bazı projelere imza attı.

Susuzluğun öne çıktığı bölgelerde açılan toplam 52 su kuyusuyla binlerce insanın temiz suya erişimi sağlandı.

Bu kuyular, aynı zamanda suya muhtaç insanların sağlıklarını ve yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirdi.

"Anne şefkatiyle" mottosuyla faaliyetlerini yürüten dernek, altyapı çalışmalarının yetersiz olduğu Gazze gibi kriz bölgelerinde toplam 90 tankerle temiz su dağıttı.

Böylece, bölge halklarının acil temiz su ihtiyacını karşılamaya yönelik bir adım atıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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