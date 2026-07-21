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Eskişehir Valisi Yılmaz kazada yaralanan 3 itfaiyeciyi hastanede ziyaret etti

Eskişehir Valisi Yılmaz kazada yaralanan 3 itfaiyeciyi hastanede ziyaret etti
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesinde itfaiye aracının bir evin duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 itfaiyeciyi ESOGÜ Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesinde itfaiye aracının bir evin duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 itfaiyeciyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Seyitgazi ilçesi Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki kırsal alanda başlayan, daha sonra ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katıldıktan sonra dönüş yolunda kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye personelini tedavi gördükleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Yılmaz, yaralı itfaiyecilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, fedakarca görevlerini yerine getirirken yaralanan itfaiye personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, devletin tüm imkanlarıyla her zaman kendilerinin ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Tedavi süreçlerinin yakından takip edildiğini belirten Vali Yılmaz, yaralı personele ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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