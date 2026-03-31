Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Ulusal Kanser Haftası mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkati çekerek, erken teşhis, doğru tedavi yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla hastalığın kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Bilgi sahibi olmanın, kanser konusundaki korkularına yerini umuda bıraktığını belirten Yılmaz, Eskişehir'de tam donanımlı hastaneler ve KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimleri aracılığıyla vatandaşlara etkin hizmet sunulduğunu kaydetti.

Kanserle mücadelede en güçlü silahın erken teşhis olduğunu belirten Yılmaz, sağlık taramalarının aksatılmaması gerektiğini ve bunun hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Vali Yılmaz, tüm vatandaşları düzenli sağlık taramalarını yaptırmaya davet ederek, tedavi gören hastalara acil şifalar, sağlık çalışanlarına ise görevlerinde kolaylıklar diledi.