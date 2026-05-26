Eskişehir Valisi Yılmaz, kara yollarındaki uygulama noktalarını ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla kara yollarındaki uygulama noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti.

Vali Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolundaki Seyitgazi uygulama noktasına ziyarette bulundu.

Ekiplerce durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Yılmaz, emniyet kemeri kullanımının ve hız kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çocuklara oyuncak hediye eden Yılmaz, seyahat eden vatandaşların bayramını tebrik ederek, "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulundu.

Denetim noktasındaki görevli personelle de bayramlaşan Yılmaz, jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Vali Yılmaz daha sonra Eskişehir-Kütahya kara yolundaki polis uygulama noktasını da ziyaret etti.

Yılmaz, gazetecilere, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Jandarma ve emniyet teşkilatlarında görevli bütün personelin bayram süresince sahada etkili ve verimli şekilde çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Yılmaz, "Özellikle bayramda seyahat eden vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istiyoruz. Çünkü trafikte maalesef çok can kaybı yaşıyoruz ve bunun en büyük nedeninin kurallara uymamak olduğunu biliyoruz. Hız kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, yorgun ve dikkatsiz şekilde araç kullanmayalım." diye konuştu.

Bayramı bayram yapan en önemli unsurun insan olduğunu belirten Yılmaz, "Diyoruz ki 'Bayram sensiz olmaz.' Yolculuklar hayata bağlamalı, acıya dönüşmemelidir. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını özellikle rica ediyoruz. Ben bütün hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını diliyorum." dedi.

Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığını, 112 Acil Çağrı Merkezini ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER), İl Emniyet Müdürlüğünü, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Yılmaz ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi, görev başındaki personelle bayramlaştı.