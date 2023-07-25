Vali Yazıcı: Rüzgar Yangının Batı İstikametinde İlerlemesini Sağlıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yazıcı, yangının batı istikametinde ilerlediğini ve rüzgarın bu ilerlemeyi sağladığını belirtti. Şu ana kadar herhangi bir canlıya zarar gelmediğini ve yangının sık ormanlık alanda olduğu için müdahalede zorlandıklarını ifade etti. Ayrıca çevre illerden takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve helikopter ve uçakların da kullanıldığını söyledi. Hastane ve ev tahliyelerinin yapıldığını ve duman etkilenen kişilerin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

VALİ YAZICI: RÜZGAR YANGININ BATI İSTİKAMETİNDE İLERLEMESİNİ SAĞLIYOR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yazıcı, "15 itfaiyemiz ve 13 iş makinesi ile yangın müdahale ediliyor. 22 iş makinemiz de gelmek üzere. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan 200'e yakın personelimiz iş makineleri, itfaiye ve diğer araçlarla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Yangın batı istikametinde ilerliyor ve rüzgar ne yazık ki yangının batı istikametinde ilerlemesini sağlıyor. Şu an için herhangi bir konut ya da iş yeri veya bir canlıya bir zarar söz konusu değil. Yangının geçtiği bölgede sık orman olduğu için orman alanının içine, yangının içine giremiyoruz, uzaktan müdahale etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz mevkide de dozerlerimiz, iş makinelerimiz yangının önünü çevirmek adına çalışıyor. Kuzdere mahallemize gelmemesi adına gayret ediyoruz. Yapacağımız çalışmayla yangının yönünü değiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Öte yandan Antalya'da bir başka yangın da akşam saatlerinde Kaş ilçesi Göl mevkisindeki sazlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından müdahale müdahale ediyor. Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahanin güçlükle sürdürüldüğü yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Tolga YILDIRIM- Semih ERSÖZLER- Adem AKALAN- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -