Vali Yazıcı, gittikleri ihbarda şüpheli tarafından vurulan 2 polisi ziyaret etti

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, gittikleri ihbarda şüpheli Fırat A. tarafından bacaklarından vurulan polis memurları H.A. ve S.Ö.'yü hastanede ziyaret etti.

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, gittikleri ihbarda şüpheli Fırat A. tarafından bacaklarından vurulan polis memurları H.A. ve S.Ö.'yü hastanede ziyaret etti. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtirken Fırat A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı üzerine adrese gitti. Ekipte görevli H.A. ve S.Ö., Fırat A.'yı etkisiz hale getirmek istedi. Ancak Fırat A. polislerin elinden kaçtı. Polis memurları H.A. ve S.Ö., Fırat A.'nın peşine düştü. Yakın takip sırasında polislerden birinin tabancası düştü. Tabancayı alan Fırat A. polis memurlarını bacaklarından vurdu.

Vali Ersin Yazıcı ile Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, hastanede tedavi gören polis memurları H.A. ve S.Ö'yü ziyaret etti. Yaralı polislerle sohbet eden Yazıcı ve Ulucan, bir an önce iyileşmeleri dileğinde bulundu. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.